ФСБ отчиталась о предотвращении «массового расстрела граждан» в Москве

ФСБ сообщила о предотвращении теракта «в месте массового пребывания людей в Москве», предполагаемый террорист убит при перестрелке в Химках. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия», — цитирует агентство сообщение ЦОС.

При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74у, три магазина, 2 гранаты Ф-l и 1 граната РГД, добавили в ЦОС.

При обыске в арендованной предполагаемым террористом квартире «обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии и готовил массовый расстрел граждан».

Убитый в перестрелке — гражданин одной из стран Центральной Азии. ФСБ разыскивает возможных соучастников предполагаемого террориста.

В ЦОС ФСБ добавили, что в Подмосковье задержали брата предполагаемого преступника, который искал его, чтобы помешать ему уехать в Сирию «для участия в запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации». Также брат возможного террориста сообщил о готовящемся теракте.