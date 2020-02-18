В Крыму по подозрению в подготовке терактов задержаны два подростка

ФСБ России объявила о задержании двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения, подозреваемых в подготовке терактов в двух образовательных учреждениях.

Один из задержанных, заявили в ЦОС ФСБ, признался, что готовил теракт в школе: «Я взорвать ее хотел». Где планировался второй теракт, не уточняется.

В домах подозреваемых найдены самодельные взрывные устройства и компоненты к ним. «Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных», — заявили в спецслужбе.

В ФСБ назвали подозреваемых сторонниками экстремистской идеологии и последователями 18-летнего Владислава Рослякова, .

Подростков также подозревают в администрировании «групп смерти» в мессенджерах и соцсетях, где «велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений», заявили в ведомстве.