В Крыму по подозрению в подготовке терактов задержаны два подростка
ФСБ России объявила о задержании двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения, подозреваемых в подготовке терактов в двух образовательных учреждениях.
Один из задержанных, заявили в ЦОС ФСБ, признался, что готовил теракт в школе: «Я взорвать ее хотел». Где планировался второй теракт, не уточняется.
В домах подозреваемых найдены самодельные взрывные устройства и компоненты к ним. «Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных», — заявили в спецслужбе.
В ФСБ назвали подозреваемых сторонниками экстремистской идеологии и последователями 18-летнего Владислава Рослякова, убившего 20 человек в колледже в Керчи.
Подростков также подозревают в администрировании «групп смерти» в мессенджерах и соцсетях, где «велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений», заявили в ведомстве.