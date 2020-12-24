Госдеп обвинил Россию в создании теорий заговора вокруг отравления Навального. По данным CNN, США готовят новые санкции

Государственный департамент США обвинил сотрудников ФСБ России в том, что они отравили российского политика Алексея Навального с помощью яда из группы «Новичок». Об этом представитель Госдепа сказал в интервью CNN.

Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить господина Навального. Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального, кроме участия и ответственности российского правительства. Конечно, президент Путин и российское правительство хотят, чтобы мы считали иначе.

Представитель Госдепа заявил, что неспособность России ответить на вопросы об отравлении Алексея Навального говорит о многом.

Россия выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора. Давайте начистоту: такие теории заговора — это не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило.

CNN называет заявление Госдепартамента наиболее решительным комментарием администрации Дональда Трампа об отравлении Навального. Телеканал ранее неоднократно отправлял запросы в ведомство по поводу инцидента с российским оппозиционером.

В Госдепе не ответили на вопрос, почему Россия не понесла ответственность за случившееся, а также почему ведомство не сделало свое заявление раньше.

Два источника CNN сообщили, что США подготовили санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального, но, чтобы их ввести, необходимо получить одобрение со стороны всего правительства и Дональда Трампа, который ранее напрямую не обвинял Россию в отравлении оппозиционера.

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором утверждалось, что Алексея Навального отравила «Новичком» спецгруппа сотрудников ФСБ, которая следила за политиком с 2017 года. Президент России Владимир Путин назвал публикации «легализацией материалов американских спецслужб».

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого он представил как сотрудника ФСБ и участника команды отравителей Константина Кудрявцева. В ходе беседы Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил предоставить отчет об операции ФСБ. Кудрявцев рассказал некоторые детали отравления, например, что яд нанесли на внутреннюю сторону трусов Навального. В ФСБ называли этот разговор подделкой.