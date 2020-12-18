Суд взыскал с Навального 350 тысяч рублей по иску бывшего зятя Мишустина

Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Александра Удодова, бывшего зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, поданный к политику Алексею Навальному из-за двух расследований Фонда борьбы с коррупцией.

Суд взыскал с Навального 350 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале «Юристы ФБК». Изначально Удодов требовал взыскать с политика 500 тысяч рублей.

Как уточняет «Медиазона», бизнесмен требовал опровергнуть слова Навального о том, что Удодов «обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС» и «натурально организовал всю схему, знакомил всех фигурантов между собой, организует подделку документов для налоговой».

По решению суда Навальный должен удалить упомянутые фразы и опубликовать в блоге резолютивную часть решения суда после того, как оно вступит в силу.

В своих расследованиях ФБК ссылался на дело о незаконном возмещении НДС петербургскими бизнесменами на два миллиарда рублей. В материалах дела Удодова упоминали как свидетеля, при этом РБК и «Коммерсант» писали в 2011 году, что Удодова считают возможным организатором незаконной схемы. В тот момент Федеральную налоговую службу возглавлял Михаил Мишустин.

Фонд борьбы с коррупцией сообщил в одном из расследовании, что бизнесмен Александр Удодов подарил сестре Михаила Мишустина Наталии Стениной 1,3 гектара земли и два дома. В другом расследовании говорилось о квартирах Удодова в Нью-Йорке. Сведения об имуществе бизнесмен в своем иске не оспаривал.

Александр Удодов говорил в феврале газете «Известия», что с 2008 года был женат на сестре премьер-министра России Наталье Стениной, но на момент выхода интервью пара уже не жила вместе. 18 декабря органы ЗАГС Москвы зарегистрировали развод Стениной и Удодова.

16 декабря «Открытые медиа» сообщили, что власти Германии подозревают Удодова в отмывании денег, предположительно похищенных в России с помощью махинаций с возвратом НДС в 2009-2010 годах. Речь идет о хищении 5,2 миллиарда рублей.