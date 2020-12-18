Сестра Мишустина развелась с мужем. Через день после выхода расследования о его возможной причастности к хищению 5,2 миллиарда рублей

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталья Стенина развелась с мужем, бизнесменом Александром Удодовым. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник агентства сообщил, что официально развод был зарегистрирован 18 декабря. Заявление в ЗАГС, по его словам, было подано месяц назад.

Факт развода «Интерфаксу» подтвердил сам Удодов, он пояснил, что развод произошел по взаимному согласию и что все имущественные вопросы были урегулированы.

16 декабря «Открытые медиа» сообщили, что немецкие правоохранительные органы подозревают Удодова в отмывании средств. По данным издания, это могли быть деньги, похищенные в России с помощью махинаций с возвратом НДС, речь шла о сумме в 5,2 миллиарда рублей. Хищение было совершено в 2009-2010 годах, Мишустин тогда занимал пост главы налоговой службы. Эта информация уже фигурировала в СМИ в начале года.

В феврале 2020 года в интервью «Известиям» Удодов утверждал, что уже не живет со Стениной, но у него «сохранились хорошие отношения с ее семьей».