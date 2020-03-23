Прокуратура Германии семь лет расследует против зятя Мишустина дело об отмывании денег

Прокуратура немецкого города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина. Предпринимателя и его немецкую компанию VG Cargo подозревают в отмывании денег, сообщила 4 марта швейцарская газета Tages Anzeiger. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

В прокуратуре Кобленца сообщили Tages Anzeiger, что до сих пор продолжают расследование. Следователи подозревают, что в 2012 году на счета компании VG Cargo Удодова поступили деньги, полученные в результате налогового мошенничества в России. Сумму аферы следователи оценили в 80 миллионов швейцарских франков (более 2,9 миллиарда рублей .

В России Удодова подозревали в попытке хищения из бюджета двух миллиардов рублей под видом возврата НДС, писали ранее российские СМИ. Следователи считали бизнесмена организатором этой схемы, но в итоге он получил статус свидетеля.

В Швейцарии, как отмечает Tages Anzeiger, Александра Удодова также подозревали в отмывании денег. Полиция установила, что в 2007-2009 годах на счета компаний Удодова поступило 330 миллионов долларов, происхождение которых было неясно. Дело закрыли в 2014 году после отказа России предоставить сведения о предполагаемом налоговом мошенничестве.

Александр Удодов это не комментировал.

Михаил Мишустин до назначения главой правительства России в январе 2020 года в течение десяти лет возглавлял Федеральную налоговую службу России.