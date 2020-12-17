Прокуратура Германии допросила Навального по запросу российских властей

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в твиттере, что немецкая прокуратура допросила его по запросу властей России. Какие вопросы ему задавали, он не уточнил.

Ранее Генпрокуратура России направила в Германию несколько запросов о правовой помощи «по факту госпитализации» Навального, которого, по данным немецких властей, .

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором утверждалось, что Алексея Навального отравила «Новичком» спецгруппа сотрудников ФСБ. Сам Навальный заявил, что такую операцию не могли провести без согласия президента России Владимира Путина.

Сам Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал расследование СМИ «легализацией материалов американских спецслужб». Путин фактически признал, что российские спецслужбы «должны присматривать» за Навальным, «но это совсем не значит, что его травить нужно». «Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца», — подчеркнул президент.

После выхода расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального депутаты законодательного собрания Петербурга и депутаты Псковского областного собрания потребовали, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 277 УК РФ о посягательстве на жизнь политика Алексея Навального.