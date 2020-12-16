Джо Байден выдвинул своего соперника на выборах Пита Буттиджича на пост министра транспорта

Избранный президент США Джо Байден номинировал Пита Буттиджича на пост министра транспорта в своей администрации.

Буттиджич был соперником Байдена по избирательной кампании Демократической партии США. В марте он выбыл из предвыборной гонки и официально поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США.

Как отмечает CNN, это первый случай в истории США, когда избранный президент назначает бывшего соперника в свою администрацию. В случае утверждения сенатом Буттиджич также станет первым в истории открытым геем на посту министра.

До участия в президентской кампании 2020 года Буттиджич в течение восьми лет был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана.