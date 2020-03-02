Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, выигравший первые внутрипартийные выборы Демократической партии, вышел из гонки за пост президента США. Об этом он заявил 1 марта во время выступления в Саут-Бенде, сообщает CNN.

«На данном этапе гонки лучший способ сохранить веру в наши цели и идеалы — это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Итак, сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить мою кампанию за пост президента», — заявил 38-летний Буттиджич.

Он не пояснил, почему решил выйти из гонки. The New York Times обращает внимание, что это произошло через два дня после его проигрыша на праймериз демократов в Южной Каролине, на которых Буттиджич набрал 8,2% голосов.

На данный момент Демократическая партия провела праймериз и в четырех штатах США. Пит Буттиджич выиграл на первых внутрипартийных выборах в Айове, а на следующих занял второе, третье и четвертое место соответственно.

Демократическая партия почти сутки не могла подвести итоги кокусов в Айове из-за сбоя в мобильном приложении, используемом для подсчета голосов. Сообщалось, что это приложение разработала компания, которой Буттиджич платил десятки тысяч долларов за сервисы для общения с избирателями.