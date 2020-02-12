Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует на праймериз (первичных выборах) Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает The New York Times.

После подсчета 86% бюллетеней Сандерс набирает 26% голосов. У бывшего мэра города Саут-Бенд в штате Индиана Пита Буттиджича 24% голосов, у сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар — 20%. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен занимает четвертое место (9% голосов), бывший вице-президент США Джо Байден, считавшийся фаворитом среди демократов, — пятое (8% голосов).

Еще два кандидата — предприниматель Эндрю Янг и сенатор от Колорадо Майкл Беннет — снялись с предвыборной гонки, показав плохие результаты в Нью-Гэмшире. Янг набрал 3% голосов, Беннет — 0,3%.

На праймериз республиканцев, которые прошли в Нью-Гэмпшире одновременно с праймериз демократов, с большим отрывом лидирует Дональд Трамп. По итогам подсчета 86% бюллетеней он набирает 85,5% голосов.

Первый этап предварительных выборов Демократической партии — в Айове — принес победу Питу Буттиджичу. Он набрал 26,2% голосов, Берни Сандерс — 26,1%.

Демократы почти сутки не могли подвести итоги кокусов в Айове из-за сбоя в мобильном приложении, используемом для подсчета голосов. В партии подчеркивали, что это не связано с внешним вмешательством.

Следующие праймериз демократов пройдут в Южной Каролине 29 февраля, праймериз республиканцев — в Алабаме 3 марта. Выборы президента США состоятся в ноябре.