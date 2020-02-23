Берни Сандерс выиграл кокусы в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одерживает убедительную победу на Демократической партии США, состоявшихся 22 февраля в штате Невада.

По данным Associated Press, Сандерс набирает 47% голосов после подсчета почти трети бюллетеней. Следом за ним с 23% голосов финишировал бывший вице-президент США Джо Байден. Третим идет бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич (14% голосов).

Победа в Неваде делает Сандерса лидером предвыборной гонки демократов. До этого он также победил на праймериз в Нью-Гэмпшире.

У республиканцев фаворитом остается действующий президент США Дональд Трамп.