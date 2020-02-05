Демократическая партия опубликовала первые результаты кокусов в Айове. Лидирует Пит Буттиджич
Источник: CNN
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Демократическая партия объявила предварительные результаты кокусов в Айове. По итогам подсчета 62% протоколов лидирует Пит Буттиджич, получивший 26,9% голосов делегатов.
Берни Сандерс набирает 25,1%, Элизабет Уоррен — 18,3%, Джо Байден — 15,6%.
Представитель партии Трой Прайс, объявляя о результатах, назвал «непозволительной» задержку в их публикации и принес извинения за случившееся.
Демократическая партия почти сутки не могла подвести итоги кокусов в Айове из-за сбоя в мобильном приложении, используемом для подсчета голосов. В партии подчеркивали, что это не связано с внешним вмешательством.
Следующий этап предварительных выборов — праймериз в Нью-Гемпшире — состоится 11 февраля.