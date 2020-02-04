«Смерть Айовы». Американские демократы почти сутки не могут подвести итоги первых кокусов, на которых выбирают кандидата в президенты

Кандидатка в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен приветствует избирателей Айовы перед началом первых кокусов. Де-Мойн, Айова, 3 февраля 2020 года Melina Mara / The Washington Post / Getty Images

Первый этап выдвижения кандидата в президента США от Демократической партии, проходивший 3 февраля в Айове, закончился провалом: партия не смогла подвести итоги кокусов. Предположительно, это будет сделано только через сутки. Все участники уверенно заявили, что показали хорошие результаты, и отправились готовиться к праймериз в Нью-Гэмпшире. Между тем Демократическая партия, от которой избиратели ждут сильного соперника для Трампа, попала под шквал критики.

Результаты должны были огласить вечером 3 февраля (утром 4 февраля по московскому времени), их нет до сих пор

Вечером 3 февраля в штате Айова должны были объявить результаты первых предварительных выборов кандидата в президенты от Демократической партии. Но в час ночи по местному времени председатель партийной организации штата Трой Прайс сообщил, что итоги будут готовы позднее, во вторник, не назвав точного времени. Он подчеркнул, что причина задержки — в проблемах со сбором информации с более 1600 участков штата, и речь не идет о хакерской атаке.

Участки в это время охватило замешательство, сообщает The New York Times. Председатели части участков сообщали, что не могут войти в приложение для сбора результатов, выпущенное специально к праймериз. На других участках приложение не собирались использовать с самого начала, решив положиться на традиционный сбор данных по телефону — но и привычная система дала сбой, заставляя звонивших ждать ответа больше часа.

В отличие от классических праймериз, где люди просто ставят галочки за своего кандидата, в Айове проходили кокусы. Их участники высказывают свои предпочтения, присоединяясь к группе сторонников того или иного кандидата. И это происходит в несколько этапов. Сначала участники делают выбор, потом у кандидатов, набравших меньше 15% голосов, обнуляют счет — и те, кто их поддержал, могут изменить свой выбор в пользу другого кандидата. Результаты снова подсчитывают и по ним определяют, сколько делегатов от штата Айова завоевал каждый кандидат. Всего штат отправит на съезд партии 41 делегата — вот их голоса и нужно распределить в ходе кокусов.

Судя по всему, причиной задержки стали новые правила сбора данных с участков Айовы. Их ввели для большей прозрачности, после того как Хиллари Клинтон в 2016 году победила Берни Сандерса с отрывом всего в 0,2%. Если раньше участки Айовы представляли лишь финальное количество делегатов, то сейчас они должны сообщить, сколько человек проголосовало за каждого кандидата на первом и втором этапе.

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В партии объяснили, что проводят «проверку качества» результатов.

«Мы обнаружили несоответствия в отчетах с тремя наборами результатов. В дополнение к техническим системам для сведения результатов мы также используем фотографии итогов и документы, чтобы проверить, что все результаты совпадают, и удостовериться, что мы уверены в их точности. Проблема именно со сбором данных, приложение не упало, это не хакерская атака и не взлом. Исходные данные и бумажные документы достаточно надежны, нам просто нужно больше времени, чтобы подвести итоги», — пояснила Мэнди Макклюр, директор по коммуникациям Демократической партии.

Из 11 демократов, участвующих в предвыборной кампании, результатов первых кокусов ждут семь кандидатов: это бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс (Вермонт), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Эми Клобушар (Миннесота), бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич, бизнесмены Эндрю Ян и Том Стейер.

Не дождавшись результатов, кандидаты объявили о своей победе

Утром 4 февраля в Айове все еще ждали результатов. Тем временем большинство кандидатов уехало на следующие праймериз в Нью-Гэмпшир.

Штаб Берни Сандерса выпустил заявление о том, что, по их собственной информации, собранной на 40% участков, Сандерс лидирует, за ним идут Буттиджич, Уоррен и на четвертом месте — Байден. Если эти результаты подтвердятся, то для Байдена, считавшегося фаворитом, они будут расцениваться как провал — хотя у него, как у лидера рейтингов, останутся шансы показать лучшие результаты в следующих штатах. А вот для Уоррен с ее снижающейся популярностью и тем, как сильно она вложилась в кампанию в Айове, третье место может свидетельствовать о предстоящей неудаче и в других штатах.

Для Буттиджича второе место — неожиданно высокий результат. Сам он вообще успел заявить в Айове о своей победе, несмотря на отсутствие каких-либо официальных итогов. «По всем признакам мы поедем [на следующие праймериз] в Нью-Гэмпшир победителями», — высказался 38-летний кандидат.

Остальные кандидаты тоже выступили оптимистично. Джо Байден сообщил, что «покинет Айову со своей долей делегатов», Элизабет Уоррен заверила своих сторонников, что они приблизились к победе над Донадьдом Трампом на один шаг, а Эми Клобушар заметила: «Мы, конечно, еще не знаем результатов — небольшая проблема, — но мы знаем, что мы справились невероятно хорошо».

Но даже если этот расклад окажется правдой, к 3 марта, когда 15 штатов уже проголосуют, лидерам праймериз придется бороться против еще одного сильного кандидата: в гонку вступит бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг — первые четыре голосования на праймериз он решил пропустить, чтобы сосредоточиться на штатах с наибольшим количеством делегатов.

Буттиджич заплатил компании, выпустившей приложение для подведения итогов, десятки тысяч долларов

Приложение, которое должно было ускорить подведение итогов, сделала для Демократической партии компания Shadow, аффилированная с некоммерческой организацией Acronym, пишет The Huffington Post. Как следует из финансовых отчетов избирательной кампании, партия заплатила Shadow 60 тысяч долларов за «развитие сайта» двумя траншами в ноябре и декабре 2019 года. Источники издания рассказали, что эти деньги были платой за приложение, которое предполагалось использовать для загрузки результатов кокусов на сайт.

Компанию возглавляет Жерард Ниемира, работавший с Хиллари Клинтон в прошлых кампаниях. Он же раньше был техническим директором и CEO в Acronym. В совете консультантов Acronym также Дэвид Плуфф, руководивший кампанией Барака Обамы в 2008 году.

После провала кокусов Acronym выпустил заявление: компания подчеркивает, что является лишь инвестором Shadow и сама не предоставляла никаких технологий Демократической партии.

Между тем американские СМИ обнаружили связь Shadow с одним из кандидатов, Питом Буттиджичем. Как выяснил The Washington Post, тот оплачивал услуги компании на десятки тысяч долларов. Представитель кандидата пояснил изданию, что Shadow платили за «сервисы текстовых сообщений, чтобы общаться с избирателями».

В самой Демократической партии отказалась раскрывать детали о приложении, в том числе о том, кто его делал и насколько оно защищено. Это может сделать технологию более уязвимой, объяснили в аппарате демократов.

СМИ уже объявили кокусы 2020 года «смертью Айовы»

Провал первых кокусов — плохой знак для Демократической партии, избиратели которой ждут кандидата, способного составить сильную конкуренцию Дональду Трампу. 62% опрошенных перед кокусами избирателей сказали, что хотят видеть кого-то, кто сможет победить Трампа, и лишь 36% — того, кто согласен с ними по основным вопросам.

«Демократы Айовы не просто провалили свою задачу. Они ее провалили впечатляюще. Провалили так полно и унизительно, что никто не будет помнить, кто победил в кокусах 2020 года — только что Айова в них проиграла», — пишет Politico.

Республиканцы воспользовались случаем и высказались еще резче — о самих демократах. «Они не могут даже управиться с кокусами, а хотят управлять государством. Нет, спасибо», — написал в твиттере глава предвыборной кампании Трампа Брэд Парскаль.

Сами республиканцы восемь лет назад тоже устроили хаос на кокусах в той же Айове, когда неправильно объявили Митта Ромни победителем вместо Рика Санторума, лишив его заслуженного успеха на старте. Исправить ошибку удалось только две недели спустя, когда кампания уже шла полным ходом — в итоге выдвинут был Ромни. В 2016 году кокусы прошли без проблем, а в нынешнем году все голоса республиканцев достались Трампу.

О том, что провал кокусов не обойдется без последствий для Демократической партии, говорят и сами демократы. «Каждая секунда [без результатов] понемногу подрывает доверие к процессу», — отметил руководитель кампании Уоррен Роджер Лау. Источник Reuters в штабе Буттиджича отметил, что задержка результатов «делегитимизирует» победу.

Кто бы из демократов ни победил в итоге, главным победителем из этой ситуации, по мнению CNN, выходит Трамп, который уже успел в своем твиттере обвинить «бездельников-демократов» в недееспособности.

Надежда Ляпунова