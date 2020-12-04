Интерпол отказал в розыске банкиров Ананьевых, обвиняемых в миллиардных растратах в России. Их преследование сочли политически мотивированным

Интерпол удалил из своих розыскных баз сведения о бывших владельцах Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которых в России обвиняют в многомиллиардных растратах и хищениях.

По сведениям «Коммерсанта», это произошло еще 6 ноября. Решение приняла комиссия по контролю за файлами международной полицейской организации, рассмотрев жалобу адвокатов банкиров. Она признала уголовное преследование Ананьевых политически мотивированным.

Защита бизнесменов подтвердила газете эти данные, заявив следующее: «Наша позиция нашла полную и безоговорочную поддержку. Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в условиях санкций».

В декабре 2017 года Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка, обнаружив нарушения в отчетности учреждения и факты уничтожения кредитных досье. В то же время стало известно, что совладельцы банка Дмитрий и Алексей Ананьевы уехали из России.

По заявлению Промсвязьбанка на братьев Ананьевых возбудили уголовное дело о растрате средств банка и их дальнейшей легализации. СК оценил общий ущерб по делу в 66,3 миллиарда рублей и 575 миллионов долларов. Банкиров заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В рамках дела было арестовано имущество бизнесменов, в том числе картины из Института русского реалистического искусства, основанного Алексеем Ананьевым. Также стало известно, что окружной суд Лимасола на Кипре наложил арест на активы братьев Ананьевых и их жен по всему миру на сумму до 267 миллионов евро.