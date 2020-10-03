МИД Германии: если ОЗХО подтвердит отравление Навального «Новичком», санкции против России станут неизбежными

ЕС введет санкции против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердят, что политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Если выводы лабораторий будут подтверждены [экспертами ОЗХО], ЕС даст четкий ответ. В этом я уверен. Я убежден, что [в таком случае] без санкций не обойтись.

Маас не сказал, какими именно могут быть санкции, лишь отметив, что они будут «соразмерными и адресными».

Главы стран ЕС будут обсуждать ситуацию вокруг отравления Алексея Навального на саммите 15-16 октября. На предыдущем саммите 1 октября они ограничились заявлением, осуждающим попытку убийства Навального и призывающим Россию провести полноценное расследование инцидента.

Власти России заявляют, что в анализах Навального, взятых в Омске, не было обнаружено следов «Новичка».

МИД РФ в конце сентября обвинял ОЗХО в ангажированности и выражал уверенность, что в связи с этим специалисты организации подтвердят наличие следов яда в пробах.