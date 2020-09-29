МИД России: не сомневаемся, что ангажированные специалисты ОЗХО подтвердят следы яда в пробах Навального

МИД России заявил о «предвзятости» технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), представители которого брали пробы политика Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите».

Пробы были отобраны «в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками», заявил МИД. С учетом этого Россия не сомневается, что специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, отметило ведомство.

Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах А.Навального.

Российский МИД также отметил, что Генпрокуратура России отправила властям Германии три запроса о правовой помощи из-за ситуации с Навальным, но не получила на них ответы. Не отвечают на запросы Генпрокуратуры и лаборатории в Швеции и Франции, где, как утверждала Германия, подтвердили следы яда из группы «Новичок» в пробах Навального.

До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило. Слышим лишь то, что они «продолжают рассматриваться». Нам также вновь и вновь предлагают обратиться за разъяснениями в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ.

Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Спустя два дня его перевели из больницы Омска, куда он был госпитализирован, в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября врачи вывели политика из медицинской комы. 22 сентября его выписали из стационара.

Власти Германии заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок»: результаты анализов, полученные лабораторией Бундесвера, подтвердили центры в Швеции и во Франции. Власти России утверждают, что российские врачи следов яда в организме политика не нашли.