Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко и людей из его окружения в связи с фальсификациями на президентских выборах и нарушениями прав человека в Белоруссии. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Режим Александра Лукашенко несет ответственность за серию нарушений прав человека в отношении оппозиционных деятелей, СМИ и народа Беларуси после фальсификации выборов. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, [Лукашенко] отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого удвоить свои жестокие репрессии.

Санкции Великобритании включают в себя запрет на въезд и заморозку активов. Под них, кроме Александра Лукашенко, попали его старший сын Виктор, глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков и начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Похожие ограничения ввела Канада. Они включают в себя запрет на въезд в страну и запрет на сделки с лицами из санкционного списка. В него, кроме людей, упомянутых в британском санкционном списке, попали также глава минской милиции Иван Курбаков, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина и еще двое сотрудников ЦИК Елена Дмухайло и Вадим Ипатов.

В конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. 25 сентября санкционный список был расширен.

29 сентября МИД Беларуси заявил, что вводит в действие «ответные симметричные ограничительные меры» по каждой из стран Балтии. О каких санкциях идет речь, и кого они касаются, ведомство не уточнило.

Евросоюз начал готовить санкции против белорусских чиновников еще в середине августа, но до сих пор не может согласовать их из-за позиции Кипра, который увязывает их с против Турции.