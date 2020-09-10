Bloomberg: Кипр заблокировал санкции ЕС против белорусских чиновников

Страны Евросоюза не могут договориться о введении санкций против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра, сообщает Bloomberg.

По информации издания, Кипр требует, чтобы в санкционный список также были включены семь турецких компаний, ведущих буровые работы по добыче природного газа на спорном участке шельфа. Для решения о санкциях нужна единогласная позиция всех 27 стран-участниц ЕС.

Ранее лидеры Евросоюза отказались признать официальные результаты выборов президента Беларуси, согласно которым на пост главы государства в шестой раз избрался Александр Лукашенко. Также сообщалось, что ЕС намерен к середине сентября наложить персональные санкции на белорусских чиновников, ответственных за насильственное подавление мирных акций протеста в стране. При этом, по данным Die Welt, Германия, Франция и Италия выступили против введения адресных санкций в отношении Александра Лукашенко.

В конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.