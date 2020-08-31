Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам
Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили о введении персональных санкций в отношении белорусских чиновников, которые «своими личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов».
Персонами нон грата на неопределенный срок объявлены 30 человек во главе с Александром Лукашенко. В список также включены представители аппарата и администрации президента Белоруссии, Центризбиркома страны, министерств внутренних дел и юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ, Совета безопасности и других ведомств.
Латвия, Литва и Эстония призвали Европейский союз незамедлительно принять аналогичные санкции в отношении белорусских чиновников.
- Александр Лукашенко
- Виктор Лукашенко — старший сын и помощник президента, член Совета безопасности
- Игорь Сергеенко — глава администрации президента
- Максим Рыженков — первый заместитель главы администрации президента
- Ольга Чуприс — заместитель главы администрации президента
- Дмитрий Крутой — заместитель главы администрации президента
- Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента
- Лидия Ермошина — глава Центризбиркома
- Вадим Ипатов — заместитель главы ЦИК
- Елена Дмухайло — секретарь ЦИК
- Светлана Кацубо — член ЦИК
- Игорь Плышевский — член ЦИК
- Олег Слижевский — министр юстиции, член ЦИК
- Ирина Целиковец — член ЦИК
- Валерий Вакульчик — председатель Комитета государственной безопасности
- Иван Тертель — председатель Комитета государственного контроля
- Иван Носкевич — председатель Следственного комитета
- Александр Конюк — генеральный прокурор
- Юрий Караев — министр внутренних дел
- Геннадий Казакевич — первый заместитель главы МВД
- Александр Барсуков — заместитель главы МВД
- Сергей Хоменко — заместитель главы МВД
- Юрий Назаренко — заместитель главы МВД
- Роман Мельник — начальник управления охраны правопорядка и профилактики МВД
- Иван Кубраков — начальник ГУВД Мингорисполкома
- Олег Шаблыко — начальник департамента охраны МВД
- Андрей Равков — секретарь Совета безопасности
- Алексей Волков — первый заместитель главы Следственного комитета
- Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета
- Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета
Ранее сообщалось, что в «черный список», составляемый странами Балтии, могут попасть 118 должностных лиц Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК страны, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не согласилась с результатами голосования. После выборов в стране начались массовые протесты, которые жестко разгоняли правоохранительные органы. За первые три дня протестов были задержаны почти семь тысяч человек, многие из них жаловались на избиения.