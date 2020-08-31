Перейти к материалам

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам

Источник: МИД Латвии
Надежный источник

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили о введении персональных санкций в отношении белорусских чиновников, которые «своими личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

Персонами нон грата на неопределенный срок объявлены 30 человек во главе с Александром Лукашенко. В список также включены представители аппарата и администрации президента Белоруссии, Центризбиркома страны, министерств внутренних дел и юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ, Совета безопасности и других ведомств.

Латвия, Литва и Эстония призвали Европейский союз незамедлительно принять аналогичные санкции в отношении белорусских чиновников.

  1. Александр Лукашенко
  2. Виктор Лукашенко — старший сын и помощник президента, член Совета безопасности
  3. Игорь Сергеенко — глава администрации президента
  4. Максим Рыженков — первый заместитель главы администрации президента
  5. Ольга Чуприс — заместитель главы администрации президента
  6. Дмитрий Крутой — заместитель главы администрации президента
  7. Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента
  8. Лидия Ермошина — глава Центризбиркома
  9. Вадим Ипатов — заместитель главы ЦИК
  10. Елена Дмухайло — секретарь ЦИК
  11. Светлана Кацубо — член ЦИК
  12. Игорь Плышевский — член ЦИК
  13. Олег Слижевский — министр юстиции, член ЦИК
  14. Ирина Целиковец — член ЦИК
  15. Валерий Вакульчик — председатель Комитета государственной безопасности
  16. Иван Тертель — председатель Комитета государственного контроля
  17. Иван Носкевич — председатель Следственного комитета
  18. Александр Конюк — генеральный прокурор
  19. Юрий Караев — министр внутренних дел
  20. Геннадий Казакевич — первый заместитель главы МВД 
  21. Александр Барсуков — заместитель главы МВД
  22. Сергей Хоменко — заместитель главы МВД
  23. Юрий Назаренко — заместитель главы МВД
  24. Роман Мельник — начальник управления охраны правопорядка и профилактики МВД
  25. Иван Кубраков — начальник ГУВД Мингорисполкома
  26. Олег Шаблыко — начальник департамента охраны МВД
  27. Андрей Равков — секретарь Совета безопасности
  28. Алексей Волков — первый заместитель главы Следственного комитета
  29. Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета
  30. Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета

Ранее сообщалось, что в «черный список», составляемый странами Балтии, могут попасть 118 должностных лиц Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК страны, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не согласилась с результатами голосования. После выборов в стране начались массовые протесты, которые жестко разгоняли правоохранительные органы. За первые три дня протестов были задержаны почти семь тысяч человек, многие из них жаловались на избиения.

Что происходит в Белоруссии