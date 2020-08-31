Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили о введении персональных санкций в отношении белорусских чиновников, которые «своими личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

Персонами нон грата на неопределенный срок объявлены 30 человек во главе с Александром Лукашенко. В список также включены представители аппарата и администрации президента Белоруссии, Центризбиркома страны, министерств внутренних дел и юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ, Совета безопасности и других ведомств.

Латвия, Литва и Эстония призвали Европейский союз незамедлительно принять аналогичные санкции в отношении белорусских чиновников.

Александр Лукашенко Виктор Лукашенко — старший сын и помощник президента, член Совета безопасности Игорь Сергеенко — глава администрации президента Максим Рыженков — первый заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс — заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой — заместитель главы администрации президента Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами президента Лидия Ермошина — глава Центризбиркома Вадим Ипатов — заместитель главы ЦИК Елена Дмухайло — секретарь ЦИК Светлана Кацубо — член ЦИК Игорь Плышевский — член ЦИК Олег Слижевский — министр юстиции, член ЦИК Ирина Целиковец — член ЦИК Валерий Вакульчик — председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель — председатель Комитета государственного контроля Иван Носкевич — председатель Следственного комитета Александр Конюк — генеральный прокурор Юрий Караев — министр внутренних дел Геннадий Казакевич — первый заместитель главы МВД Александр Барсуков — заместитель главы МВД Сергей Хоменко — заместитель главы МВД Юрий Назаренко — заместитель главы МВД Роман Мельник — начальник управления охраны правопорядка и профилактики МВД Иван Кубраков — начальник ГУВД Мингорисполкома Олег Шаблыко — начальник департамента охраны МВД Андрей Равков — секретарь Совета безопасности Алексей Волков — первый заместитель главы Следственного комитета Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета

Ранее сообщалось, что в «черный список», составляемый странами Балтии, могут попасть 118 должностных лиц Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК страны, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не согласилась с результатами голосования. После выборов в стране начались массовые протесты, которые жестко разгоняли правоохранительные органы. За первые три дня протестов были задержаны почти семь тысяч человек, многие из них жаловались на избиения.