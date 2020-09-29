Ереван заявил, что Баку нанес удар по воинской части на армянской территории

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по воинской части в районе города Варденис на востоке Армении. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, этому предшествовала дезинформация азербайджанских военных об артобстреле с территории Армении. «Фактически, так противник пытался подготовить почву для обоснования своих действий», — написала Степанян.

Ранее МИД Армении заявлял, что на фоне эскалации в Нагорном Карабахе Азербайджан готовится к расширению географии боевых действий и осуществлению агрессии непосредственно против Армении.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что в ходе продолжающихся боев в Нагорном Карабахе армия уничтожила более 30 армянских танков, а также третий мотострелковый полк «Мартуни» вооруженных сил Армении.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Обе стороны обвинили друг друга во взаимном провоцировании конфликта и начале столкновений. Сообщалось о гибели нескольких мирных жителей и сотен военнослужащих с обеих сторон. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение.