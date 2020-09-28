Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию
Источник: Tut.by
Член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции, писательница Светлана Алексиевич уехала в Германию. Об этом Tut.by сообщила помощница Алексиевич Татьяна Тюрина.
Решение уехать не связано с уголовным делом, которое белорусский СК завел после создания КС, сказала Тюрина.
По ее словам, речь об эмиграции не идет: «Алексиевич поехала по своим личным и литературным делам».
«Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия», — добавила помощница Алексиевич.
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