Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции, писательница Светлана Алексиевич уехала в Германию. Об этом Tut.by сообщила помощница Алексиевич Татьяна Тюрина.

Решение уехать не связано с , которое белорусский СК завел после создания КС, сказала Тюрина.

По ее словам, речь об эмиграции не идет: «Алексиевич поехала по своим личным и литературным делам».

«Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия», — добавила помощница Алексиевич.

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