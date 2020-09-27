В Минске начались задержания перед «народной инаугурацией» Тихановской

Сотрудники белорусской милиции задержали несколько человек, собравшихся на протестную акцию у гостиницы «Юбилейная» на проспекте Победителей в центре Минска. Демонстранты не оказывали сопротивления правоохранительным органам, сообщает Tut.by.

По оценкам «Интерфакса», в настоящее время в районе стелы «Минск — город-герой» собрались не менее пяти тысяч человек, по оценкам ТАСС — около десяти тысяч человек. Люди продолжают подходить колоннами к месту акции из других районов города.

В Беларуси уже 50 дней подряд продолжаются протесты против итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. 23 сентября он вступил в должность президента страны на церемонии инаугурации в Дворце независимости, которая не анонсировалась заранее и проводилась в режиме секретности. В ответ на это белорусская оппозиция объявила, что проведет 27 сентября «народную инаугурацию» Светланы Тихановской, которая противостояла Лукашенко на выборах президента.