В России второй день подряд выявляют больше семи тысяч новых заболевших COVID-19. Такого прироста не было с июня

За последние сутки в России выявили 7523 заболевших COVID-19. В предыдущий день прирост составил 7212 новых случаев коронавируса. До этого суточный прирост свыше семи тысяч не наблюдался с 28 июня.

Больше всего новых случаев в Москве (+1792), Петербурге (+232), а также в Московской (+204), Ростовской (+189) и Нижегородской областях (+166).

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 169 человек, выздоровели 6004 человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 1 143 571. С начала эпидемии умерли 20 225 человек, выздоровели 940 150 человек. В стране провели 44,7 миллионов тестов на COVID-19 (+390 тысяч за сутки).

Суточный прирост в Москве — 1792 новых случая коронавируса — оказался максимальным с 8 июня.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин возобновил режим самоизоляции для пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Собянин также призвал работодателей перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.