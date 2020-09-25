Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA

В Москве — резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено 1560 новых случаев — на 510 больше, чем днем ранее, и почти в два раза больше, чем неделю назад. Это значение также стало максимальным с 12 июня. «Да, это всплеск. Надеемся, система здравоохранения выдержит», — сказал «Медузе» источник, близкий к руководству Москвы, добавив, что прогнозов по дальнейшей заболеваемости у властей нет.

По всей России 25 сентября впервые с июня зафиксировали более семи тысяч новых случаев — в Роспотребнадзоре при этом заявили, что «речи о второй волне не идет», так как «эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны».

Власти Москвы начали развертывать дополнительный коечный фонд. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Интерфаксу», что в течение ближайших 10 дней в городе дополнительно перепрофилируют восемь крупных больниц, а также расконсервируют временные госпитали на ВДНХ, в парке «Сокольники» и в ледовом дворце в Крылатском. «Всего для госпитализации лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденным COVID-19 в Москве к 5 октября будут готовы 23 больницы. Кроме того, при необходимости временные госпитали могут развернуть на территории еще семи медицинских учреждений», — добавил источник.

Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил режим самоизоляции для пожилых москвичей, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. В соответствии с новым указом, с 28 сентября им предписано выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку, а также на прогулки — используя при этом маску и перчатки. В мэрии подчеркнули, что так как прогулки не ограничиваются, то штрафовать за выход на улицу пожилых людей не будут. Будут ли применяться к ним какие-либо санкции за нахождение в общественных местах, таких как кафе или кинотеатры, пока неясно. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — написал Собянин в своем блоге.

Работодателей Собянин призвал перевести работников на удаленную работу и предпринять другие меры, чтобы минимизировать количество сотрудников на рабочих местах. Накануне стало известно, что письмо от мэра с соответствующей просьбой разослали более чем в пять тысяч крупнейших компаний города. Одновременно Собянин потребовал от уполномоченных органов власти усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях.

Закрытие кафе и ресторанов пока не обсуждается, сообщили «Медузе» два источника, близкие к мэрии, отметив, что «никто не хочет убивать бизнес». По поводу перевода школ на удаленное обучение решение пока также не принято, власти будут действовать в зависимости от роста заболеваемости. Однако источник «Медузы», близкий к департаменту образования, говорит, что решение о переходе на дистанционное обучение может быть принято уже 1 октября. Пока, добавляет собеседник, в школах действует такое правило — как только один из учеников в классе заболевает ковидом, весь класс переходит на дистанционное обучение. О других масштабных запретах речи пока не идет — накануне источники «Интерфакса» и РИА Новости подчеркивали, что вводить пропускной режим и «закрывать экономику» города пока не планируется.

Обновлено в 12:45. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что о введении каких-то серьезных ограничений пока речи не идет. «Безусловно, рост этих цифр [заболеваемости], конечно, поводом должен являться для нас всех просто быть гораздо более аккуратными и заботиться о себе и своих близких», — подчеркнул чиновник.

Григорий Левченко