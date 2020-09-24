Собянин попросит пять тысяч московских компаний перейти на удаленную работу

Более пяти тысяч компаний в Москве получат от мэра Сергея Собянина рекомендацию перевести сотрудников на удаленную работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Как пишет РБК, просьбу Собянина уже получили Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех».

«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — цитирует РБК письмо мэра.

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») вернуло большинство офисных сотрудников в Москве к удаленной работе с 22 сентября, также пишет РБК.

Решение связано с ростом количества заболевших COVID-19 в официальной статистике, которую подтверждают «показатели компании», передает издание содержание письма X5 к сотрудникам.

За сутки к 24 сентября в Москве зафиксировали 1050 новых случаев заболевания COVID-19. Больше тысячи новых заболевших за сутки зарегистрировали впервые за три месяца.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом попросил москвичей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и в транспорте.