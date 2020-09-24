В Москве впервые за три месяца количество новых случаев COVID-19 превысило тысячу

В Москве впервые за три месяца зафиксировали больше тысячи новых случаев заражения COVID-19 за сутки, сообщает РИА Новости.

Всего в России за сутки, по данным оперативного штаба, зарегистрировали 6595 новых случаев.

За все время эпидемии COVID-19 в стране заболели 1,13 миллиона человек, умерли 19,9 тысячи, выздоровели 929,8 тысячи человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 июля говорил, что не ожидает второй волны эпидемии. В начале августа он сообщил, что ограничения из-за коронавирусной инфекции будут действовать в Москве еще несколько месяцев.

В Москве с конца марта 2020 года запрещено проведение публичных мероприятий, сохраняется требование носить маски и перчатки в магазинах и в метро.