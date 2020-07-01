«Ситуация каждую неделю лучше и лучше». Собянин заявил, что не ждет второй волны эпидемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».
«Три месяца такого [роста заболеваний не было], эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал Собянин на встрече с москвичами.
Мэр Москвы добавил, что ожидает появления вакцины от COVID-19 в сентябре.
В Москве по состоянию на утро 1 июля коронавирус за сутки обнаружили у 611 человек — это минимальный суточный прирост с 6 апреля. За день умерли 35 человек, еще 1796 человек выздоровели.
С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 222 209 человек, из них 3831 человек умер, еще 152 193 человека выздоровели. Прямо сейчас в Москве COVID-19 болеют более 66 тысяч человек.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ростовская область
7
Ханты-Мансийский АО
8
Красноярский край
9
Дагестан
10
Воронежская область
Актуально на 18:00 01.07.2020 (по московскому времени)