Перейти к материалам

«Ситуация каждую неделю лучше и лучше». Собянин заявил, что не ждет второй волны эпидемии в Москве

Источник: Интерфакс
Надежный источник

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».

«Три месяца такого [роста заболеваний не было], эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал Собянин на встрече с москвичами.

Мэр Москвы добавил, что ожидает появления вакцины от COVID-19 в сентябре.

В Москве по состоянию на утро 1 июля коронавирус за сутки обнаружили у 611 человек — это минимальный суточный прирост с 6 апреля. За день умерли 35 человек, еще 1796 человек выздоровели.

С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 222 209 человек, из них 3831 человек умер, еще 152 193 человека выздоровели. Прямо сейчас в Москве COVID-19 болеют более 66 тысяч человек.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

222 209 (+611)
3 831 (+35)
152 193 (+1 796)
66 185

2

Московская область

57 876 (+306)
911 (+24)
36 052 (+812)
20 913

3

Санкт-Петербург

24 469 (+262)
1 182 (+46)
18 155 (+845)
5 132

4

Нижегородская область

17 709 (+228)
242 (+8)
11 369 (+308)
6 098

5

Свердловская область

13 048 (+256)
101 (+6)
7 614 (+155)
5 333

6

Ростовская область

9 706 (+95)
127 (+2)
6 103 (+359)
3 476

7

Ханты-Мансийский АО

9 219 (+261)
56 (+1)
4 662 (+161)
4 501

8

Красноярский край

9 044 (+140)
137 (+17)
4 128 (+301)
4 779

9

Дагестан

7 905 (+65)
380 (+6)
5 824 (+49)
1 701

10

Воронежская область

7 754 (+166)
41 (+3)
4 326 (+40)
3 387
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
654 405
9 536
422 931
221 938
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 18:00 01.07.2020 (по московскому времени)

Читайте также