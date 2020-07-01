«Ситуация каждую неделю лучше и лучше». Собянин заявил, что не ждет второй волны эпидемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».

«Три месяца такого [роста заболеваний не было], эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал Собянин на встрече с москвичами.

Мэр Москвы добавил, что ожидает появления вакцины от COVID-19 в сентябре.

В Москве по состоянию на утро 1 июля коронавирус за сутки обнаружили у 611 человек — это минимальный суточный прирост с 6 апреля. За день умерли 35 человек, еще 1796 человек выздоровели.

С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 222 209 человек, из них 3831 человек умер, еще 152 193 человека выздоровели. Прямо сейчас в Москве COVID-19 болеют более 66 тысяч человек.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 222 209 (+611) 3 831 (+35) 152 193 (+1 796) 66 185 2 Московская область 57 876 (+306) 911 (+24) 36 052 (+812) 20 913 3 Санкт-Петербург 24 469 (+262) 1 182 (+46) 18 155 (+845) 5 132 4 Нижегородская область 17 709 (+228) 242 (+8) 11 369 (+308) 6 098 5 Свердловская область 13 048 (+256) 101 (+6) 7 614 (+155) 5 333 6 Ростовская область 9 706 (+95) 127 (+2) 6 103 (+359) 3 476 7 Ханты-Мансийский АО 9 219 (+261) 56 (+1) 4 662 (+161) 4 501 8 Красноярский край 9 044 (+140) 137 (+17) 4 128 (+301) 4 779 9 Дагестан 7 905 (+65) 380 (+6) 5 824 (+49) 1 701 10 Воронежская область 7 754 (+166) 41 (+3) 4 326 (+40) 3 387 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 654 405 9 536 422 931 221 938

Актуально на 18:00 01.07.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 18:00 01.07.2020 (по московскому времени)