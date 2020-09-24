В Москве готовят новый карантин для пожилых людей из-за роста случаев коронавируса (сколько он продлится, непонятно) Пять тысяч компаний переводят на удаленную работу

Власти Москвы обсуждают введение нового карантина для пожилых людей из-за роста заражений коронавирусом. В качестве возможной меры повторный карантин рассматривают в том числе для людей с хроническими заболеваниями, сообщил 24 сентября «Интерфакс», ссылаясь на слова анонимного источника, знакомого с ситуацией. РИА Новости сообщило, тоже со ссылкой на источник, что жителям Москвы старше 65 лет с 1 октября будут рекомендовать перейти на удаленную работу и отказаться от общественного транспорта. РБК сообщил, что, по данным источников, близких к мэрии, московские власти обсуждают такие меры, как домашний режим для пенсионеров и режим удаленной работы для компаний. Параметры и конкретные меры еще обсуждаются, окончательного решения пока нет, но ограничительные меры будут ужесточены, утверждают собеседники РБК.

Источник «Медузы», близкий к администрации президента России, подтвердил, что сейчас власти Москвы обсуждают одну ограничительную меру — карантин для пожилых людей. Отвечая на вопрос, сколько времени продлится карантин, собеседник «Медузы» сказал: «Вообще непонятно». По его словам, магазины и школы пока закрывать не планируют — решение по ним примут, исходя из статистики распространения коронавирусной инфекции. Школы и вузы пока продолжат работать в обычном режиме, сообщил РИА Новости первый замглавы пресс-службы мэра Москвы Борис Булай.

Источник «Медузы», близкий к министерству культуры, в свою очередь, сообщил, что из-за роста числа случаев COVID-19 в Москве, возможно, закроют театры, но решение пока не принято.

В августе источник «Медузы» в мэрии Москвы говорил, что городские власти обсуждают ужесточение антикоронавирусных ограничений в октябре-ноябре.

Власти Москвы не собираются «закрывать» экономику и вводить пропускной режим, утверждают источники информационных агентств. Собеседник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сказал, что в Москве пока не планируют этого делать. Источник РИА Новости, в свою очередь, сказал, что «закрывать экономику ни сейчас, ни с октября не планируется».

Власти Москвы попросили крупные компании города перевести сотрудников на удаленную работу. Городские власти направят рекомендательные письма от имени мэра Москвы Сергея Собянина более пяти тысячам компаний, чтобы максимально ограничить контакты людей, сообщает РИА Новости. По данным РБК, письма от Собянина, в частности, получили Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех». В Сбербанке уже сообщили, что переведут на дистанционную работу до 50% сотрудников. Перейти на удаленную работу также готовы в министерстве энергетики России.

24 сентября в Москве впервые за три месяца выявили более 1000 новых случаев COVID-19. По данным городского оперативного штаба по коронавирусу, за сутки коронавирус обнаружили у 1050 человек (до этого больше тысячи случаев регистрировали 23 июня). В городском оперативном штабе по коронавирусу назвали это «психологической отметкой». Мэрия Москвы призвала жителей города по возможности сократить свои контакты, носить маски, прежде всего в общественных местах и транспорте, а также «более бережно относиться к людям старшего возраста».

За последнюю неделю в Москве на 30% выросло число госпитализаций людей с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Городские власти не уточняют, сколько человек госпитализировали неделю назад и сейчас (17 сентября в Москве коронавирус выявили у 730 человек, но не было ясно, сколько из них направили в больницы). Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя рост числа госпитализаций, сказал в эфире «России 1», что «это уже совсем не шутки». «Это говорит о том, что, действительно, ситуация усложняется», — сказал Собянин.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 280 408 (+1 050) 5 115 (+15) 241 656 (+1 304) 33 637 2 Московская область 72 321 (+205) 1 304 (+6) 55 205 (+169) 15 812 3 Санкт-Петербург 41 574 (+215) 2 839 (+22) 28 251 (+110) 10 484 4 Нижегородская область 31 390 (+160) 556 (+3) 27 612 (+153) 3 222 5 Свердловская область 28 299 (+131) 587 (+7) 21 390 (+66) 6 322 6 Ханты-Мансийский АО 21 646 (+130) 183 (+1) 20 704 (+101) 759 7 Ростовская область 20 793 (+189) 468 (+8) 16 580 (+144) 3 745 8 Красноярский край 19 362 (+102) 542 (+2) 14 976 (+80) 3 844 9 Иркутская область 18 586 (+80) 281 (+3) 15 369 (+164) 2 936 10 Воронежская область 17 037 (+162) 169 (+6) 15 603 (+100) 1 265 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 1 128 836 19 948 929 829 179 059

Актуально на 22:49 24.09.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 22:49 24.09.2020 (по московскому времени)

Александр Бакланов При участии Светланы Рейтер