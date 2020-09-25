В России за сутки выявили 7212 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Это максимальный суточный прирост с 28 июня, когда в России коронавирус выявили у 7658 человек.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили в Москве — 1560 человек, что на 510 человек больше, чем день назад. Также в лидеры распространения коронавирусной инфекции вышли Петербург (+224 человека), Московская (+208), Ростовская (+187) и Нижегородская области (+168).

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 108 человек, выздоровели 4317 человек.

Общее число выявленных случаев в России достигло 1 136 048. За все время пандемии умерли 20 056 человек, выздоровели 934 146 человек. Число активных случаев составило 181 846.

В России за все время пандемии провели свыше 44,3 миллиона тестов на коронавирус (+374 тысячи за сутки).

Власти Москвы призвали людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Кроме того, работодателей попросили перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, в магазинах и других общественных местах.