Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Рекомендация опубликована на сайте Собянина.

Таким людям не следует без особой необходимости покидать дом. Им нужно как можно реже ходить в магазины и аптеки — и носить при этом маску и перчатки. Также рекомендовано временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленную работу или взять отпуск.

Также Собянин обратился к работодателям, попросив их перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Он рекомендовал строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, следить за дистанцией, использовать маски и перчатки, измерять сотрудникам температуру и проверять их на COVID-19.

Кроме того, Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, в магазинах и других общественных местах. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заявил мэр Москвы.

24 сентября в Москве впервые с июня зафиксировали более тысячи новых случаев COVID-19. Власти города призвали жителей ограничить число контактов и носить маски. Сергей Собянин обратился к пяти тысячам крупнейших компаний с просьбой перевести сотрудников на удаленную работу.

Источник «Интерфакса» сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность снова ввести карантин для пожилых людей. Источник «Медузы» заявил, что также могут закрыть театры. При этом, по неофициальным данным, о жестких ограничениях речь пока не идет.