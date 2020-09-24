«Интерфакс»: в Москве могут снова ввести карантин для пожилых людей, но о пропускной системе речь пока не идет

Власти Москвы рассматривают возможность возвращения карантина для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями из-за роста заражений коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — сказал собеседник агентства.

При этом источник подчеркнул, что в городе пока не планируется возвращение к пропускной системе.

Источник РИА Новости в то же время сообщил, что жителям Москвы старше 65 лет с 1 октября рекомендуют перейти на удаленную работу и отказаться от общественного транспорта.

РБК сообщил со ссылкой на источники, близкие к московской мэрии, что окончательное решение по конкретным ограничительным мерам пока не принято.

24 сентября в Москве впервые с июня было зафиксировано более тысячи новых случаев заболевания ковидом.

На фоне роста заболеваемости оперативный штаб по борьбе с коронавирусом попросил москвичей ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и в транспорте. Сергей Собянин обратился к пяти тысячам крупнейших компаний с просьбой перевести сотрудников на удаленную работу.

В августе источник «Медузы» в мэрии Москвы говорил, что городские власти обсуждают ужесточение антикоронавирусных ограничений в октябре-ноябре.