Власти Москвы сообщили о 1792 новых случаях коронавируса. Это максимум за три с половиной месяца

В Москве за последние сутки выявили 1792 новых случая заражения коронавирусом, сообщил городской департамент здравоохранения.

Это максимальный суточный показатель с 8 июня, отмечает РИА Новости. Прирост новых заболевших за предыдущий день составил 1560 человек.

Власти Москвы также отметили рост числа госпитализаций с COVID-19: за последние сутки в больницы поступило 830 человек. Выписались из больниц 1123 человека.

Накануне вечером московские власти сообщили, что за сутки в городе умерли 17 пациентов с COVID-19, что стало максимумом за последние два месяца.

25 сентября из-за роста числа заболевших COVID-19 в Москве мэр города Сергей Собянин возобновил режим самоизоляции для пожилых москвичей, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, а также призвал работодателей перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.