Приставы наложили арест на счета и квартиру Навального

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино.

Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, это связано с иском компании «Московский школьник», которая, как считается, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. По ее словам, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить», — пояснила Ярмыш. Тогда же были арестованы счета Навального.

Ранее по иску «Московского школьника» также были арестованы счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.

В начале 2019 года ФБК выпустил расследование, в котором назвал комбинат питания «Московский школьник» принадлежащим Евгению Пригожину (он это отрицал) и обвинил компанию во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года.

«Московский школьник» потребовал по полмиллиарда рублей с Навального, Соболь и ФБК в качестве компенсации вреда деловой репутации. В октябре 2019 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 88 миллионов рублей. Из-за проигранного иска Навальный объявил о закрытии ФБК.

В конце августа 2020 года стало известно, что Евгений Пригожин выкупил у «Московского школьника» право требовать долг с представителей ФБК.