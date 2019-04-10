Компания «Московский школьник» потребовала по полмиллиарда рублей с Навального, Соболь и ФБК. Ее связывают с Евгением Пригожиным

Компания «Московский школьник», подавшая в суд на Фонд борьбы с коррупцией, его основателя Алексея Навального и юриста организации Любовь Соболь, требует с каждого из них по 500 миллионов рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации.

Как говорится в ролике ФБК, также истец требует опровергнуть информацию о себе в блоге Навального и аккаунтах политика в фейсбуке, твиттере и ютьюбе.

Об иске ООО «Московский школьник», занимающегося поставками питания в детские сады и школы, стало известно 1 апреля. В картотеке арбитражных дел указано, что следующее заседание по нему состоится 4 июня в Арбитражном суде Москвы.

Соответчицей по иску выступает Наталья Шилова, называвшая себя бывшей сотрудницей «Московского школьника». О материальных претензиях к ней в ролике ФБК не сообщается.

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что ООО «Московский школьник» принадлежит Евгению Пригожину (он это отрицает) и обвиняет компанию во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года.

В феврале ФБК опубликовал видео с Натальей Шиловой, матерью одного из заразившихся детей. Она рассказала, что специально устроилась на работу в «Московский школьник», чтобы проверить, чем кормят в московских детских садах и школах. По ее словам, после того, как она выявила нарушения и стала рассказывать о них начальству, ее уволили.

9 апреля Арбитражный суд Москвы отказался на время рассмотрения иска заблокировать ролик ФБК в рамках обеспечительной меры.