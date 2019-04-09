Суд отказался наложить обеспечительную блокировку на фильм ФБК о питании в школах и детсадах Москвы

Арбитражный суд Москвы отказался в рамках обеспечительной меры заблокировать фильм о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященном организации питания в школах и детсадах Москвы, сообщают «Открытые медиа».

На блокировке фильма в качестве обеспечительной меры по иску настаивала компания «Московский школьник», поставляющая еду в школы Москвы. Она подала иск к ФБК после того, как фонд выпустил видео о санитарных нарушениях, допущенных при поставках продуктов питания в школы.

Суд посчитал, что блокировка «фактически повлечет удовлетворение иска до рассмотрения его по существу».

Сам иск суд принял к производству и назначил на 4 июня предварительное заседание.

В декабре 2018 года в ряде детсадов и школ Москвы произошла вспышка дизентерии. В феврале 2019 года СК возбудил уголовное дело о заражении детей дизентерией в Москве.

В некоторые из школ, где заболели дети, продукты поставляла компания «Конкорд» . Представители «Конкорда» отрицали свою связь с отравлениями. Родители детей, заболевших дизентерией, подали два коллективных иска к компаниям Пригожина и властям Москвы.