Со счетов Любови Соболь принудительно взыскали 34 миллиона рублей в пользу Евгения Пригожина

Судебные приставы взыскали со счетов юриста ФБК Любови Соболь 34 миллиона рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и организаций, подконтрольных мэрии Москвы. Об этом в твиттере написала сама Соболь.

Судя по скриншотам, опубликованным Соболь, у нее на счетах не было необходимой суммы, поэтому баланс счета ушел в минус.

Сумма взыскания сложилась из задолженностей по нескольким искам. В комментарии Znak.com Соболь пожаловалась, что эта сумма некорректная, так как, по ее словам, по некоторым искам она уже погасила долг — в частности, по иску прокуратуры Москвы и ГБУ «Автомобильные дороги».

В июле 2020 года суд обязал Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить компании «Московский школьник» около 88 миллионов рублей (по 29 миллионов рублей с каждого ответчика) за распространение сведений, не соответствующих действительности. После этого Навальный объявил о ликвидации ФБК.

Ранее Соболь проигрывала суды по искам «Мосгортранса», «Автодора», МВД и других организаций, которые предъявляли ей и другим незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму в 2019 году иски об ущербе из-за . В каждом случае суммы исков составляли от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.