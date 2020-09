Компания Microsoft купила холдинг ZeniMax Media — материнскую компанию издателя видеоигр Bethesda Softworks. Об этом сообщается в официальном блоге Xbox.

В рамках сделки под контроль Microsoft перешли студии Bethesda Game Studios (разрабатывает игры серии The Elder Scrolls, Fallout, Starfield), id Software (Doom, Quake), Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within и Ghostwire Tokyo).

Официально сумма покупки не называется; но, как пишет The Verge, она составила 7,57 миллиарда долларов — это самая крупная сделка в мировой индустрии видеоигр.

В официальном сообщении не указывается, станут ли игры, издаваемые Bethesda Softworks, эксклюзивами Xbox и PC — или же их будут и дальше распространять на других платформах, включая консоли PlayStation.

О покупке стало известно в преддверии выхода консолей нового поколения Xbox Series X и конкурирующей PlayStation 5. Xbox поступит в продажу 10 ноября, а PS5 — 12-го.