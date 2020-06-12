Вентилятор, утка, поезд, башня Саурона Только мемы про новую PlayStation 5

Компания Sony 11 июня впервые показала, как будет выглядеть приставка PlayStation 5 — устройство в черно-белом корпусе с оригинальными линиями, которое будет доступно в двух вариантах: с приводом для дисков Blu-ray и без него.

Хотя цена на PS5 еще неизвестна, интернет откликнулся на презентацию со свойственным ему в подобных случаях радушием и теплом. Пользователи из разных стран сошлись в том, что где-то эту консоль они уже видели.

Например, у себя на кухне

Или на улице, с грохотом проезжающей мимо

А может, в офисе

Или в другом углу офиса

В автосалоне

А может, в Дубае

Или в Валенсии

Даже в пруду

И на свалке электроники

Во «Властелине колец» (за Фродо!)

Или… кхм-кхм