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Вентилятор, утка, поезд, башня Саурона Только мемы про новую PlayStation 5
Источник: Meduza
Компания Sony 11 июня впервые показала, как будет выглядеть приставка PlayStation 5 — устройство в черно-белом корпусе с оригинальными линиями, которое будет доступно в двух вариантах: с приводом для дисков Blu-ray и без него.
Хотя цена на PS5 еще неизвестна, интернет откликнулся на презентацию со свойственным ему в подобных случаях радушием и теплом. Пользователи из разных стран сошлись в том, что где-то эту консоль они уже видели.