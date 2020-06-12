Sony наконец-то показала, как будет выглядеть PS5. А еще представила трейлеры новых выпусков Horizon и Resident Evil, а также игру про Человека-паука
Компания Sony 11 июня провела презентацию игр для консоли PlayStation 5 и впервые показала, как будет выглядеть их новое устройство. Вот самые важные трейлеры и новости с этой презентации.
GTA 5
Обновленная версия GTA 5 с улучшенной графикой появится на PS5 во второй половине 2021 года. До этого игра уже выходила на PS3 и PS4.
Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales
Продолжение игры о приключениях Человека-паука. В прошлый раз главным героем был Питер Паркер, а в этот — чернокожий подросток Майлз Моралес, о котором многие узнали после мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales выйдет на PS5 уже в конце 2020 года.
Gran Turismo 7
Важнейший анонс для любителей автосимуляторов — новая часть гоночной серии Gran Turismo. Дата выхода пока не объявлена.
Ratchet & Clank: Rift Apart
Трейлер новой игры о галактических рейнджерах Рэтчете и Кланке уже невозможно отличить от мультфильма Pixar. А еще по этому видео заметно главное преимущество PS5 по сравнению с PS4 — быстрые загрузки уровней. Благодаря этому персонажи в мгновение ока перемещаются из одной вселенной в другую с помощью портала.
Stray
Бродячий кот с рюкзаком на спине пытается раскрыть тайну футуристического города, населенного роботами.
Returnal
Главная героиня пытается выжить на враждебной планете, которая меняется после каждой ее смерти (и последующего воскрешения!).
Sackboy A Big Adventure
Милый кооперативный платформер для тех, кто скучает по серии LittleBigPlanet.
Oddworld Soulstorm
Новый выпуск серии Oddworld для современных консолей. Правда, игра выйдет не только на PS5, но и на PS4 и ПК.
GhostWire: Tokyo
Новый хоррор от создателя Resident Evil Синдзи Миками — про Токио, который после исчезновения почти всех жителей захватили злые потусторонние силы.
Godfall
Экшен с элементами ролевой игры. Вы играете за могущественного рыцаря, сражающегося с богами. Выйдет до конца 2020 года, в том числе на компьютерах.
NBA 2K21
В баскетбольном симуляторе NBA 2K21 можно будет смотреть на то, как потеют игроки. Ура?
Hitman 3
Очередной выпуск игры о похождениях наемного убийцы со штрихкодом на шее. Снова нужно будет придумывать изощренные планы по устранению жертв.
Demonʼs Souls
Ремейк симулятора страданий и самобичевания Demonʼs Souls — предшественника Dark Souls.
Deathloop
Шутер от первого лица, разрабатываемый студией Arkane — авторами Dishonored и Prey (2017). За главным героем охотятся гости загадочного острова. Его убивают снова и снова, но он все же надеется прервать этот цикл и сбежать.
Resident Evil Village
Resident Evil снова не узнать: теперь это готический хоррор от первого лица про жутких селян. Ждать придется как минимум до 2021 года.
Horizon Forbidden West
Продолжение одной из самых красивых и необычных игр для PS4, в которой нужно исследовать поросшие мхом и джунглями старые города и сражаться с роботами-животными. Новая часть выглядит впечатляюще! Но дату выхода так и не объявили.
Трейлеры других игр
Project Athia
Destruction AllStars
Kena: Bridge of Spirits
Goodbye Volcano High
JETT: The Far Shore
Solar Ash
Little Devil Inside
Bugsnax
Astroʼs Playroom
Главный анонс — сама PS5
Sony так и не назвала дату выхода и цену PS5, зато показала дизайн версии с белым корпусом и аксессуары для консоли: геймпад, HD-камеру (почему не 4K?), беспроводную гарнитуру Pulse 3D и пульт дистанционного управления. На старте будет две версии — с оптическим приводом и без. Версия с возможностью считывать диски будет стоить дороже.