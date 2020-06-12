Sony наконец-то показала, как будет выглядеть PS5. А еще представила трейлеры новых выпусков Horizon и Resident Evil, а также игру про Человека-паука

Ratchet & Clank: Rift Apart

PlayStation

Трейлер новой игры о галактических рейнджерах Рэтчете и Кланке уже невозможно отличить от мультфильма Pixar. А еще по этому видео заметно главное преимущество PS5 по сравнению с PS4 — быстрые загрузки уровней. Благодаря этому персонажи в мгновение ока перемещаются из одной вселенной в другую с помощью портала.