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шапито

Sony наконец-то показала, как будет выглядеть PS5. А еще представила трейлеры новых выпусков Horizon и Resident Evil, а также игру про Человека-паука

Источник: Meduza

Компания Sony 11 июня провела презентацию игр для консоли PlayStation 5 и впервые показала, как будет выглядеть их новое устройство. Вот самые важные трейлеры и новости с этой презентации.

GTA 5

Обновленная версия GTA 5 с улучшенной графикой появится на PS5 во второй половине 2021 года. До этого игра уже выходила на PS3 и PS4.

PlayStation

Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales

PlayStation

Продолжение игры о приключениях Человека-паука. В прошлый раз главным героем был Питер Паркер, а в этот — чернокожий подросток Майлз Моралес, о котором многие узнали после мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales выйдет на PS5 уже в конце 2020 года.

Gran Turismo 7

PlayStation

Важнейший анонс для любителей автосимуляторов — новая часть гоночной серии Gran Turismo. Дата выхода пока не объявлена.

Ratchet & Clank: Rift Apart

PlayStation

Трейлер новой игры о галактических рейнджерах Рэтчете и Кланке уже невозможно отличить от мультфильма Pixar. А еще по этому видео заметно главное преимущество PS5 по сравнению с PS4 — быстрые загрузки уровней. Благодаря этому персонажи в мгновение ока перемещаются из одной вселенной в другую с помощью портала.

Stray

PlayStation

Бродячий кот с рюкзаком на спине пытается раскрыть тайну футуристического города, населенного роботами.

Returnal

PlayStation

Главная героиня пытается выжить на враждебной планете, которая меняется после каждой ее смерти (и последующего воскрешения!).

Sackboy A Big Adventure

PlayStation

Милый кооперативный платформер для тех, кто скучает по серии LittleBigPlanet.

Oddworld Soulstorm

PlayStation

Новый выпуск серии Oddworld для современных консолей. Правда, игра выйдет не только на PS5, но и на PS4 и ПК.

GhostWire: Tokyo

PlayStation

Новый хоррор от создателя Resident Evil Синдзи Миками — про Токио, который после исчезновения почти всех жителей захватили злые потусторонние силы.

Godfall

PlayStation

Экшен с элементами ролевой игры. Вы играете за могущественного рыцаря, сражающегося с богами. Выйдет до конца 2020 года, в том числе на компьютерах.

NBA 2K21

PlayStation

В баскетбольном симуляторе NBA 2K21 можно будет смотреть на то, как потеют игроки. Ура?

Hitman 3

PlayStation

Очередной выпуск игры о похождениях наемного убийцы со штрихкодом на шее. Снова нужно будет придумывать изощренные планы по устранению жертв.

Demonʼs Souls

PlayStation

Ремейк симулятора страданий и самобичевания Demonʼs Souls — предшественника Dark Souls.

Deathloop

DEATHLOOP — Official Gameplay Reveal Trailer | PS5
PlayStation

Шутер от первого лица, разрабатываемый студией Arkane — авторами Dishonored и Prey (2017). За главным героем охотятся гости загадочного острова. Его убивают снова и снова, но он все же надеется прервать этот цикл и сбежать.

Resident Evil Village

PlayStation

Resident Evil снова не узнать: теперь это готический хоррор от первого лица про жутких селян. Ждать придется как минимум до 2021 года.

Horizon Forbidden West

PlayStation

Продолжение одной из самых красивых и необычных игр для PS4, в которой нужно исследовать поросшие мхом и джунглями старые города и сражаться с роботами-животными. Новая часть выглядит впечатляюще! Но дату выхода так и не объявили.

Трейлеры других игр

Project Athia

PlayStation

Destruction AllStars

Destruction AllStars — Announcement Trailer | PS5
PlayStation

Kena: Bridge of Spirits

PlayStation

Goodbye Volcano High

PlayStation

JETT: The Far Shore 

PlayStation

Solar Ash

PlayStation

Little Devil Inside

PlayStation

Bugsnax

PlayStation

Astroʼs Playroom

PlayStation

Главный анонс — сама PS5

PlayStation

Sony так и не назвала дату выхода и цену PS5, зато показала дизайн версии с белым корпусом и аксессуары для консоли: геймпад, HD-камеру (почему не 4K?), беспроводную гарнитуру Pulse 3D и пульт дистанционного управления. На старте будет две версии — с оптическим приводом и без. Версия с возможностью считывать диски будет стоить дороже.

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Максим Иванов