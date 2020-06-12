Sony представила новую PlayStation 5

Компания Sony во время онлайн-презентации 11 июня показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.

Приставка в черно-белом корпусе будет доступна в двух вариантах: с приводом для дисков Blu-ray и без него. Вариант PS5 Digital Edition без оптического привода будет меньше по габаритам, и, как предполагается, его стоимость будет ниже, чем у консоли с приводом. Пока в Sony не назвали цены на PlayStation 5.

Sony разработала для PlayStation 5 новый геймпад, HD-камеру, беспроводную гарнитуру Pulse 3D и пульт дистанционного управления.

Продажи PlayStation 5 начнутся в конце 2020 года.