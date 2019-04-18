Christophe Morin / imago / Scanpix / LETA

Wired сообщил первые подробности о новой консоли Sony PlayStation. Издание поговорило с архитектором Марком Церни, занимавшимся созданием приставок PS Vita и PS4. Вот что уже известно о следующем поколении устройств Sony (официального названия пока нет) — и вот что о нем думают зарубежные игровые журналисты. Если коротко: деньги стоит откладывать уже сейчас.

Что нового

Планируется, что новая PlayStation будет поддерживать видеоигры в разрешении 8K. Сейчас лишь немногие игры на PS4 Pro, более мощной версии обычной PS4, идут в настоящем 4K. Обычно разработчики устанавливают меньшее разрешение (например, 2880×1620), чтобы повысить производительность в игре.

Внутри у устройств нового поколения находится специальная версия мощного графического процессора семейства Radeon Navi с поддержкой «рейтрейсинга» — реалистичного отслеживания лучей (влияет на то, как отражается и преломляется свет в игре). На текущих консолях это невозможно из-за технических ограничений.

Восьмиядерный процессор приставки основывается на процессорах нового, третьего поколения AMD Ryzen (работают на 7-нанометровой архитектуре Zen 2).

Следующая консоль PlayStation получит специальные встроенные SSD-накопители. Они помогут ускорить загрузку уровней в видеоиграх. На презентации, проводившейся для журналиста Wired, игра Spider-Man (2018) загрузилась за 0,8 секунды вместо 15.

Улучшенный звук! Его процесс обработки, по словам Церни, почти не менялся со времен вышедшей в 2006 году PS3. Теперь же игроки смогут по направлению звука вычислить, с какой стороны к ним подходит противник.

Церни пообещал, что на новой приставке можно будет запускать игры с PS4. Выпущенные в 2016 году очки виртуальной реальности PS VR также совместимы со следующей PlayStation.

Sony уже разослала тестовые прототипы разработчикам видеоигр. И в ближайшее время разошлет еще больше.

Несмотря на слухи об отказе от физических носителей, у новой PlayStation все-таки будет дисковый привод.

Следующая модель PlayStation не выйдет в 2019 году.

Пока неизвестно, сколько будет стоить консоль. Журналист Wired не добился от Церни конкретных цифр. Однако архитектор заявил, что соотношение цены и мощности приставки удовлетворит игроков.

Что говорят журналисты

Eurogamer

Редактор Eurogamer Ричард Лидбеттер убежден, что выбор процессора от AMD обеспечит более высокую частоту кадров и детализацию изображения. Он также считает, что обработка звука в новой PlayStation также может стать качественным скачком.

Лидбеттер указывает, что с совместимостью с играми PS4 могут возникнуть затруднения. Специалист предполагает, что цена новой консоли составит около 500 долларов.

Polygon

Редактор Polygon Бен Кучера отмечает, что Sony ведет себя очень осторожно и не спешит экспериментировать. Google сосредоточилась на стриминге, Nintendo выпустила гибридную консоль (Switch можно использовать и как портативную, и как домашнюю приставку). Microsoft делает ставку на распространение игр по подписочной модели — как у Netflix.

И только Sony опять разрабатывает традиционную домашнюю консоль — просто более мощную. Журналист называет анонс следующей PlayStation «волнительным», но «скучным». Кучера допускает, что, возможно, в условиях постоянно меняющегося рынка подобный подход может оказаться действенным, потому что покупатели сразу будут знать, за что отдают деньги.

Как и Eurogamer, Polygon считает, что цена консоли будет выше, чем у PS4 на старте продаж в 2013 году (приставка стоила 400 долларов).

IGN

Журналист IGN Уитсон Гордон заметил, что процессор с архитектурой Zen 1 примерно в 3-4 раза быстрее, чем текущий процессор PS4. Учитывая, что в следующей PlayStation установят более современный процессор с Zen 2, это значит, что производительность приставки будет еще выше, и это большой прогресс.

Автора статьи удивило заявление Марка Церни о том, что новая консоль будет поддерживать «рейтрейсинг» и игры в разрешении 8K. На это понадобится множество ресурсов, которых обычно не хватает у домашних приставок. Журналист предполагает, что, скорее всего, разработчики пойдут на какие-нибудь упрощения.

Гордон приблизительно подсчитал, сколько будет стоить компьютер, сравнимый по мощности с PlayStation следующего поколения. У него вышло около двух тысяч долларов (127 тысяч рублей). Это в любом случае обойдется дороже, чем покупка консоли.

Пересказал Максим Иванов