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19 марта на конференции GDC 2019 компания Google представила новый игровой сервис Stadia. С его помощью можно будет запускать видеоигры с высокими системными требованиями на телефонах, планшетах, компьютерах и даже телевизорах. Для этого не потребуется ничего скачивать или устанавливать, нужно лишь подключение к интернету: вычисления будут происходить на серверах Google, а устройство пользователя будет получать готовую картинку.

Stadia мощнее, чем PS4 Pro и Xbox One X вместе взятые

Stadia работает на устройствах, поддерживающих браузер Google Chrome — к примеру, телевизорах с приставкой Chromecast. Планируется, что сервис получит поддержку разрешения 4K и технологии . В компании обещают, что запущенные в сервисе игры будут выдавать 60 кадров в секунду, что обеспечит более плавное изображение. Для сравнения: на домашних консолях PS4 и Xbox One многие игры идут при 30 кадрах в секунду.

Впечатления авторов канала Digital Foundry, рассказывающего о технической стороне видеоигр Digital Foundry

По словам представителей Google, для стабильной работы игр в разрешении 4K и при 60 кадрах в секунду понадобится интернет с пропускной способностью около 25 Мбит/с. В будущем Stadia может получить поддержку разрешения 8K и игр, работающих при 120 кадрах в секунду.

Google объединилась с AMD для создания специального графического процессора. Компания установит его в дата-центрах, отвечающих за работу Stadia. По утверждениям Google, мощность устройства, с которого будут транслироваться игры, превышает совокупные характеристики PS4 Pro и Xbox One X — самых мощных консолей на рынке.

Можно начать игру на телефоне и продолжить на компьютере

Stadia будет поддерживать сторонние устройства управления: геймпады, мыши, клавиатуры. Но Google разработала и собственный контроллер. Внешне он напоминает фирменные геймпады PS4 и Xbox One. Контроллер по Wi-Fi подключается напрямую к серверам Stadia (а не к устройству, через которое играет пользователь) — это поможет уменьшить задержку между нажатиями на кнопки и реакцией игры.

На геймпаде есть отдельные кнопки для захвата скриншотов и видео, а также для вызова помощника Google Assistant. Если пользователь запутается в игре, он сможет попросить подсказку у цифрового ассистента. Программа найдет решение в интернете и выведет его на экран.

Пользователи сервиса смогут переключаться между различными устройствами. Можно начать проходить игру на телефоне, продолжить на телевизоре и закончить на ноутбуке. Прогресс при этом не потеряется — сохранения синхронизируются в облаке.

Игрок переключается между разными устройствами с включенной Stadia IGN

Теперь игры — это ссылки

Ютьюб станет важной частью нового сервиса. При просмотре трейлера пользователи смогут нажать кнопку и через пять секунд продолжить игру с момента, показанного в рекламном ролике.

Кроме того, свою игровую сессию можно будет превратить в ссылку и отправить другу, чтобы он посмотрел на особенно красивый уровень (весь прогресс также сохранится).

Вот как выглядит переход из трейлера в игру Tech Insider

Функция Crowd Play позволит зрителям подключаться к стримерам, транслирующим игры на ютьюб. Если, конечно, ведущие прямого эфира дадут на это разрешение.

Разработчики поддерживают Stadia

Сервис уже тестировали на Assassinʼs Creed Odyssey — одной из самых красивых игр 2018 года. На конференции Google анонсировала выход на Stadia шутера про сражения с демонами Doom Eternal. Он будет поддерживать 4K, HDR и 60 кадров в секунду.

Как Doom Eternal работает на Stadia GameSpot

Компания рассказала и об открытии новой студии — Stadia Games and Entertainment. Она займется созданием эксклюзивных игр для платформы. Студию возглавила Джейд Рэймонд, исполнительный продюсер первых выпусков серии Assassinʼs Creed.

Сервис поддерживают и разработчики игровых движков: Unreal Engine, CryEngine, Unity и многих других.

Компания обещает стабильную работу мультиплеерных игр, отсутствие читеров и надеется, что благодаря ее облачным технологиям на платформе появятся на тысячу человек.

Точную дату запуска облачного сервиса в компании не назвали, но оговорились, что это случится уже в 2019 году. Stadia будет работать в Японии, Америке, Канаде и большей части Европы. России в этом списке пока нет.

Максим Иванов