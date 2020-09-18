С бывшего руководства «Открытия» взыскали 289 миллиардов рублей. Это крупнейший в России подобный иск, удовлетворенный судом
Источник: ПРАЙМ
Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 миллиарда рублей убытков с бывших руководителей банка «Открытие», передает «Прайм».
Это крупнейший иск в истории российского банковского сектора, удовлетворенный судом, уточняет агентство.
Убытки должны солидарно выплатить бывший председатель правления банка, его бывший президент, основатель «Открытия» и бывший член правления финансовой организации.
Иск в арбитраж в 2019 году подал ФК «Открытие», который в 2017-м перешел под контроль ЦБ после санации.