«Открытие» потребовал от бывших владельцев 289,5 миллиарда рублей. Это крупнейший иск в истории банковского сектора России

Банк «ФК Открытие», перешедший в 2017 году под контроль ЦБ РФ в рамках санации, подал иск на 289 миллиардов 520 миллионов рублей к бывшим владельцам и топ-менеджерам. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы. Суть требований пока неизвестна.

Ответчиками по иску выступают бывший акционер банка АО «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, экс-глава правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, а также бывший глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Это крупнейший подобный иск в истории российского банковского сектора. До этого самый крупный иск — на 282,2 миллиарда рублей — подавали к бывшим владельцам и топ-менеджерам Промсвязьбанка.

Санация банка «Открытие», входящего в топ-10 российских банков, началась в августе 2017 года. Банк санировали по схеме, при которой ЦБ РФ стал собственником «Открытия».

В начале июля Банк России объявил о завершении санации банка. ЦБ собирается продать значительную часть акций «Открытия» в 2021 году.