ЦБ объявил о завершении санации «Открытия». Государство начнет продажу банка в 2021 году

Банк России объявил о завершении санации банка «Открытие».

Как говорится в сообщении регулятора, сейчас «Открытие» соблюдает все требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, поэтому отныне банк будет находиться под общим надзором.

В ЦБ также отметили, что планируют продажу значительного пакета акций «Открытия» в 2021 году.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России.

Санация «Открытия», начатая в августе 2017 года, проводилась по новой на тот момент схеме, предполагавшей, что Банк России становится собственником кредитной организации. После «Открытия» по этой же схеме были санированы еще несколько крупных банков.