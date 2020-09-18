Новый адвокат Михаила Ефремова попросил дать актеру условный срок

Адвокат Владимир Васильев, защищающий Михаила Ефремова, просит назначить актеру условное наказание по , в котором погиб человек. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу. Пресненского суда Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до четырех лет, которое следует считать условным», — сказали в суде.

О том, что адвокат Владимир Васильев участвует в деле актера, ранее не сообщалось. 15 сентября стало известно, что интересы Ефремова во время апелляции на его приговор будет представлять адвокат Роман Филиппов.

18 сентября прежний адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор.

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