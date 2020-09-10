Минюст РФ предложил лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса

Минюст РФ будет добиваться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова.

«Минюст России планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева и предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минюсте подчеркнули, что такое решение связано с поведением адвокатов в ходе процесса по делу Ефремова.

Дисциплинарные дела в отношении Пашаева и Добровинского были возбуждены Федеральной палатой адвокатов в середине июля. 9 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нашла в действиях Пашаева нарушение кодекса этики.

Михаил Ефремов после вынесения приговора заявил, что отказывается от услуг Пашаева на апелляции. Как рассказали посещавшие его в СИЗО правозащитники, он также выразил мнение, что Пашаев своими действиями «подставил» его под суровый приговор.