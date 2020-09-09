Квалификационная комиссия нашла в действиях защитника Михаила Ефремова нарушения адвокатской этики
Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала нарушение кодекса этики защитником актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.
Источник отметил, что комиссия увидела нарушение в публичной активности Пашаева, а не в стратегии его защиты.
После решения квалификационной комиссии Совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.
О возбуждении дисциплинарных дел против Пашаева и адвоката потерпевших в деле о ДТП Александра Добровинского Федеральная палата адвокатов сообщала в середине июля, отметив, что они оба «откровенно используют свою причастность к „громкому“ делу для саморекламы».
Михаил Ефремов после вынесения приговора заявил, что отказывается от услуг Пашаева на апелляции. По словам посещавших его в СИЗО правозащитников, он также выразил мнение, что Пашаев своими действиями «подставил» его под суровый приговор.