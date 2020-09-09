Квалификационная комиссия нашла в действиях защитника Михаила Ефремова нарушения адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала нарушение кодекса этики защитником Эльманом Пашаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

Источник отметил, что комиссия увидела нарушение в публичной активности Пашаева, а не в стратегии его защиты.

О возбуждении дисциплинарных дел против Пашаева и адвоката потерпевших в деле о ДТП Александра Добровинского Федеральная палата адвокатов сообщала в середине июля, отметив, что они оба «откровенно используют свою причастность к „громкому“ делу для саморекламы».

Михаил Ефремов после вынесения приговора заявил, что отказывается от услуг Пашаева на апелляции. По словам посещавших его в СИЗО правозащитников, он также выразил мнение, что Пашаев своими действиями «подставил» его под суровый приговор.