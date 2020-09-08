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Приговор Михаилу Ефремову. Хроника Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима

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Предыстория: Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня на Смоленской площади в Москве врезался на своем джипе Grand Cherokee в фургон Lada. Водитель фургона 57-летний курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров погиб.

Действующие лица:

Михаил Ефремов — актер, подсудимый

Эльман Пашаев — адвокат Ефремова

Родственники Сергея Захарова — потерпевшие

Александр Добровинский — адвокат родственников Захарова

Несколько десятков журналистов

Зрители

Место и время действия: Пресненский суд Москвы, начало заседания — 11:00.

Чего просило обвинение: Приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима — почти максимальному сроку по этой статье УК. Лишить водительских прав на три года, выплатить трем родственникам погибшего один рубль, а также выплатить старшему сыну Захарова 500 тысяч рублей.

Чего просила защита: Не лишать Ефремова свободы, в крайнем случае отправить в колонию-поселение. «11 лет — это очень кровожадно. Это смертный приговор», — сказал сам Ефремов.

Что решил суд: Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима, лишили водительских прав на три года. Старшему сыну Захарова актер должен выплатить 800 тысяч рублей.

Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA