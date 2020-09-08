Пресненский суд Москвы 8 сентября вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который три месяца назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию на Смоленской площади в Москве. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Гособвинение просило приговорить Ефремова к 11 годам колонии. Защита просила о наказании, не связанном с лишением свободы, в крайнем случае — о колонии-поселении. Суд назначил Ефремову восемь лет колонии общего режима. Актера, утром отправившегося на заседание без вещей, взяли под стражу в зале суда.

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